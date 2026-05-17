Hantavirus: l'OMS maintient son évaluation de « risque faible »

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a maintenu dimanche son évaluation de 'risque faible' au sujet du foyer d'hantavirus apparu à bord du navire du bateau MV Hondius. Le navire de croisière doit accoster aux Pays-Bas lundi avec le reste de son équipage.

'Le risque pour la santé publique a été réévalué à la lumière des informations les plus récentes disponibles et le risque global reste faible', a annoncé l'OMS dans un bulletin d'évaluation des risques.

'Bien que d'autres cas puissent encore survenir parmi les passagers et les membres d'équipage exposés avant la mise en place des mesures de confinement, le risque de transmission ultérieure devrait être réduit après le débarquement et la mise en oeuvre des mesures de contrôle', a ajouté l'OMS.

/ATS