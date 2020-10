Harris et Pence s'affrontent lors d'un débat ferme mais courtois

Le vice-président américain Mike Pence et Kamala Harris, sa rivale démocrate, se sont affrontés mercredi lors du débat 'des vice-présidents'. Nettement plus courtois, le duel a offert une image contrastante avec la foire d'empoigne entre Donald Trump et Joe Biden.

'Les Américains ont été témoins de ce qui est le plus gros échec de toute administration présidentielle dans l'histoire de notre pays', a lancé d'emblée la sénatrice démocrate de 55 ans, attaquant la gestion de la pandémie de Covid-19 par le président américain.

'Le président Donald Trump a fait ce qu'aucun autre président américain n'a jamais fait', a répondu Mike Pence, 61 ans, en mettant en avant notamment la décision de fermer les frontières avec la Chine. Il a accusé Kamala Harris de 'saper la confiance' des Américains dans un vaccin actuellement en préparation.

Echanges nettement plus civils

Huit jours après le premier face-à-face entre le président républicain, 74 ans, et son adversaire démocrate, 77 ans, qui avait viré au pugilat verbal, le duel entre les colistiers a donné lieu à des échanges sur le fond, plus posés, bien que fermes. Sans faire émerger un vainqueur apparent.

Se montrant courtois, Mike Pence, avocat de formation aux manières policées qui tranche avec la personnalité haute en couleur de Donald Trump, a même 'félicité' Kamala Harris, fille d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, pour sa candidature 'historique', en tant que première colistière noire au nom d'un grand parti.

L'unique débat entre colistiers a pris une importance encore plus particulière depuis que Donald Trump a été hospitalisé pendant trois jours ce week-end après avoir contracté le Covid-19.

La pandémie s'est invitée jusque sur le plateau du débat télévisé à Salt Lake City, dans l'Utah. Des parois en plexiglas avaient été installées pour séparer l'actuel vice-président et la sénatrice, assis derrière des bureaux éloignés de quatre mètres.

Lors du débat abrasif du 29 septembre entre Donald Trump et Joe Biden, les proches du président avaient enlevé leur masque, malgré les consignes. Mercredi, la modératrice Susan Page, du journal USA Today, a rappelé au strict port du masque pour les spectateurs, par ailleurs très peu nombreux.

/ATS