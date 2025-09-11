Harry repart du Royaume-Uni, après avoir vu son père

Le prince Harry a achevé jeudi sa visite au Royaume-Uni, ravi selon son porte-parole de ce séjour où il a, pour la première fois en 19 mois, rencontré son père dans un effort de réconciliation.

Harry a 'adoré' être de retour au Royaume-Uni, a déclaré ce porte-parole, ajoutant qu'il avait 'renoué avec d'anciens amis et collègues'.

Le prince Harry, qui aura 41 ans lundi, a rencontré le roi Charles III mercredi en fin d'après-midi pendant un peu moins d'une heure, prenant le thé en privé avec lui dans sa résidence de Clarence House à Londres.

La joie des retrouvailles

Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis février 2024, quand Harry, qui a quitté la famille royale et vit en Californie depuis 2020, avait sauté dans un avion apprenant que son père souffrait d'un cancer. Ils sont en froid depuis des années, pour une série de griefs, alimentés par les critiques publiques du prince contre sa famille.

Harry, aussi connu comme le duc de Sussex, n'a par contre eu aucune interaction avec son frère William, héritier de la couronne qui ne lui parle plus.

Durant son séjour de quatre jours, Harry a consacré la plupart de son temps à ses oeuvres caritatives.

Jeudi, il a terminé son séjour en rendant visite au centre 'Diana Award', qui célèbre la mémoire de sa mère la princesse Diana. Il y a écouté des jeunes parler de leur santé mentale.

Durant son séjour, le prince s'est aussi recueilli sur la tombe de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, trois ans jour pour jour après son décès, le 8 septembre 2022.

Harry avait confié en mai à la BBC qu'il 'aimerait beaucoup (se) réconcilier avec (sa) famille', après cinq ans de rancoeurs et déchirements.

