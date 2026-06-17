Ignazio Cassis défend à Vienne la raison d'être de l'OSCE

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis défend mercredi l'utilité de l'OSCE à Vienne ...
Ignazio Cassis défend à Vienne la raison d'être de l'OSCE

Ignazio Cassis défend à Vienne la raison d'être de l'OSCE

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis défend mercredi l'utilité de l'OSCE à Vienne, malgré les blocages. A commencer par la guerre en Ukraine, dont la fin n'est toujours pas actée. Le G7 réuni à Evian (F) veut mettre la pression sur Moscou.

'Si la confrontation est de retour en Europe, alors la raison d’être de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) l’est également', a déclaré Ignazio Cassis en ouverture de la Conférence d'examen des questions de sécurité à Vienne. Le ministre des affaires étrangères assure la présidence de l'organisation cette année.

'Depuis six mois, la Suisse préside l’OSCE avec la conviction que lorsque la diplomatie paraît impossible, elle devient indispensable', a-t-il ajouté. L'organisation n'est 'peut-être pas parfaite', mais elle demeure 'l’un des rares espaces où la sécurité européenne peut encore être discutée par tous'. La Russie et l'Ukraine comptent parmi les cinquante-sept membres de l'organisation.

La résolution du conflit en Ukraine est l'une des priorités de M. Cassis. Il s'est rendu en Ukraine et en Russie en début d'année pour offrir les services de l'OSCE dans l'accompagnement de l'après-guerre. Il devait également se rendre aux Etats-Unis.

/ATS
 

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