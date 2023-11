« Il n'y aura pas d'occupation » à Gaza, dit un ministre israélien

'Israël ne réoccupera pas la bande de Gaza', a affirmé mardi soir Ron Dermer, ministre israélien des affaires stratégiques, lors d'un entretien sur la chaîne américaine MSNBC. Il siège en tant qu'observateur au cabinet de guerre israélien.

Israël 's'est retiré totalement de Gaza depuis 17 ans et on a récupéré un état terroriste. On ne peut pas répéter ceci, c'est évident. Une fois que le Hamas ne sera plus au pouvoir et après le démantèlement de son infrastructure, Israël devra avoir une responsabilité générale de sécurité pour une période indéfinie', a déclaré M. Dermer.

Interrogé sur la manière dont sera organisée cette responsabilité, M. Dermer a reconnu que la question reste ouverte, mais a affirmé 'qu'il ne s'agira pas d'une occupation'.

M. Dermer a admis qu'Israël serait confronté à la difficulté 'du 'jour d'après'', après l'élimination du Hamas. 'Qui va gérer Gaza? Si c'est une force palestinienne qui gouverne Gaza pour le bien-être de ses habitants et sans vouloir détruire Israël, alors on pourra discuter'.

/ATS