Il y aura un tiers de neige en moins dans les Alpes dans un siècle

Les chutes de neige ont enregistré un recul drastique dans les Alpes entre 1920 et 2020, indique une étude coordonnée par le centre de recherche Eurac basé à Bolzano (I) et publié mardi. Elles ont diminué d'un tiers.

Un recul marqué est constaté depuis les années 1980. Il coïncide avec 'une augmentation tout aussi nette des températures', explique l'auteur de l'étude, Michele Bozzoli. Selon lui, la tendance des chutes de neige fraîche dans les Alpes est 'fortement négative'. On peut parler d'une diminution globale de 34%.

Le recul le plus fort est enregistré dans les régions situées en-dessous de 2000 mètres d'altitude et les versants sud, c'est-à-dire en Italie, en Slovénie et dans certaines parties des Alpes autrichiennes.

Dans les Alpes septentrionales, en Suisse et au Tyrol, l'altitude joue 'un rôle central'. Le recul y atteint 23%. Dans la partie sud-ouest des Alpes, la diminution est de 50%, selon cette étude publiée dans le International Journal of Climatology.

