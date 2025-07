Importante explosion dans une station-service de Rome

Une trentaine de personnes ont été blessées, pour la plupart légèrement, lors d'une explosion d'une station-service à Rome. Neuf membres des forces de l'ordre et une vingtaine d'autres personnes figurent parmi les blessés.

L'explosion serait due à une fuite de gaz au moment où un camion-citerne remplissait les réservoirs de la station-essence. Cette fuite aurait dans un premier temps provoqué un incendie, entraînant l'intervention des pompiers et des forces de l'ordre, puis l'incendie a provoqué l'explosion, selon le maire de la ville, Roberto Gualtieri.

L'explosion qui est survenue tôt le matin a fait trembler les fenêtres de nombreux immeubles de la capitale italienne. 'Elle a été vraiment très forte, j'ai senti ma peau brûler', a déclaré à l'AFP Michele Seco, 23 ans, qui travaille dans un centre sportif situé à proximité.

La déflagration a été entendue dans toute la capitale et de nombreuses vidéos circulant sur internet montrent de grandes flammes sur fond de détonations à la pompe à essence et une colonne de fumée noire et épaisse s'élever dans le ciel au-dessus de la périphérie est de la ville.

'Je suis avec attention les conséquences de l'explosion de ce matin', a écrit sur X la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni, assurant être en contact avec toutes les autorités impliquées, dont le maire de Rome.

/ATS