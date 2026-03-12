« Impossible de quantifier le nombre » d'enfants déportés en Russie

Photo: KEYSTONE/EPA/MARTIAL TREZZINI

La Commission d'enquête internationale sur l'Ukraine estime pour elle 'impossible à quantifier le nombre total' d'enfants ukrainiens déportés en Russie. Jeudi à Genève, elle a déploré que la Russie n'ait pas répondu à ses demandes sur cette question.

'Ce n'est pas notre tache', 'ce n'est pas possible' de donner un chiffre sur les déportations, a affirmé à la presse le président de la Commission, Erik Møse. Dans leur rapport dévoilé mardi, les trois enquêteurs, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU, avaient affirmé pour la première fois que la déportation, le transfert forcé et les disparitions forcées d'enfants constituaient des actes équivalant à des crimes contre l'humanité.

Ils ont pu vérifier 1205 cas mais ils sont convaincus que plusieurs milliers ont été acheminés en Russie depuis le début de la guerre. Les autorités ukrainiennes parlent elles d'environ 20'000 enfants.

Dans son rapport, la Commission met en cause 'les plus hautes autorités russes', y compris le président Vlaidimir Poutine, et des entités qui répondent directement de lui ont piloté le fonctionnement des déportations. Le chef de l'Etat fait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis 2023 de la Cour pénale internationale (CPI) sur cette question.

Dans un rapport plus large également relayé mardi, les enquêteurs ciblent aussi la commissaire présidentielle russe pour les droits des enfants. Celle-ci est recherchée par la CPI. Plusieurs ministères, le Comité d'investigation russe, la vice-présidente de la Chambre basse du Parlement, les autorités régionales et celles dans les territoires occupés par l'armée russe dans l'est de l'Ukraine sont également en cause, selon la Commission.

Les trois enquêteurs ont aussi dénoncé des violations dans les troupes russes après avoir entendu 85 militaires qui ont déserté, notamment des exécutions. La Commission a dit 'qu'elle ferait de son mieux pour compiler une liste des responsables' de crimes dans le cadre de la guerre en Ukraine, a affirmé un de ses membres, Pablo de Greiff. 'C'est une question supplémentaire sur laquelle nous allons continuer de le faire', a-t-il ajouté au sujet des commandants en lien avec ces violations.

/ATS
 

