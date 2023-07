Incendie sur un cargo au large des Pays-Bas: le remorquage a débuté

Le remorquage du cargo en feu au large des Pays-Bas, avec des milliers de voitures à bord, a débuté dimanche, un jour plus tard qu'espéré en raison du vent, ont annoncé les autorités. Selon elles, l'incendie à bord a 'considérablement' réduit d'intensité.

Le déplacement du Fremantle Highway 'a commencé en début d'après-midi', près de cinq jours après le début du brasier, a annoncé l'Institut national néerlandais pour la gestion des eaux (Rijkswaterstaat). Il a précisé qu'il 'y avait considérablement moins de fumée cet après-midi' sur le navire.

Selon la compagnie de transport K Line qui affrétait le navire, le cargo battant pavillon panaméen transporte 3783 voitures neuves, dont près de 500 véhicules électriques.

Nouvel emplacement temporaire

Il doit être déplacé vers un nouvel emplacement temporaire: à 16 km au nord des îles de Schiermonnikoog et d'Ameland, à quelques dizaines de kilomètres à l'est de sa dernière position officielle, à 18 km au nord de Terschelling.

Ces îles néerlandaises sont à cheval entre la mer des Wadden, patrimoine mondial de l'Unesco avec une diversité de plus de 10'000 espèces aquatiques et terrestres, et la mer du Nord.

Un bateau d'intervention pétrolière se trouve à proximité, selon les autorités qui espèrent à terme remorquer le cargo vers un port afin d'éviter une catastrophe écologique.

Remorquage 'contrôlé'

Le cargo est 'remorqué lentement et de manière contrôlée (environ 3 noeuds, 5,5 km par heure) par deux remorqueurs', a précisé le Rijkswaterstaat. La durée du remorquage dépend 'des conditions météorologiques, du développement de la fumée, du courant et de la marée'. L'opération avait auparavant été estimée à environ 14 heures.

Le remorquage prévu samedi a été reporté en raison d'un vent de sud-ouest qui 'aspirait' la fumée au-dessus du remorqueur, posant un risque pour la santé de l'équipage.

Un mort

Le cargo de 18'500 tonnes était parti de Bremerhaven (D) pour rejoindre Port-Saïd en Egypte avant de reprendre la route pour Singapour, sa destination finale.

La cause de l'incendie, dans la nuit à mercredi, est inconnue, mais une des voitures électriques à bord pourrait en être à l'origine. Un des 23 membres d'équipage évacués est décédé, plusieurs ont été blessés.

/ATS