Inceste: des expertes de l'ONU appellent la France à agir d'urgence

Plusieurs expertes indépendantes de l'ONU ont appelé vendredi la France à 'agir de toute urgence' pour protéger les enfants contre l'inceste et toutes les formes d'abus sexuels.

Dans un communiqué, deux rapporteuses spéciales et les cinq expertes du Groupe de travail sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles demandent aussi aux autorités françaises de 's'attaquer aux traitements discriminatoires et aux violences subies par les mères qui tentent de protéger leurs enfants de la prédation sexuelle'.

/ATS