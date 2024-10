Inde: 154 blessés dans une explosion lors d'un feu d'artifice

Deux personnes ont été arrêtées dans le sud de l'Inde après une explosion accidentelle survenue lors d'un feu d'artifice qui a fait plus de 150 blessés, a-t-on appris mardi auprès de la police. Huit d'entre eux ont été grièvement touchés.

L'accident a eu lieu lundi soir autour d'un temple hindou à Nileshwaram, dans l'Etat du Kerala, où des centaines de fidèles s'étaient réunis pour assister à un feu d'artifice, selon des images diffusées par la presse indienne.

Sur ces vidéos, on peut entendre une succession d'explosions de pétards avant de voir se former une énorme boule de feu qui s'élève dans le ciel. 'Huit personnes se trouvent actuellement dans un état critique et un total de 154 autres ont été blessées, dont 97 hospitalisées', a rapporté la cheffe de la police locale.

Explosion des réserves

'Ils ont fait exploser des pétards très près de l'endroit où ils avaient rangé leur stock', a-t-elle ajouté, en parlant des responsables des détonations. Les explosions se sont ensuite propagées aux réserves de feux d'artifice.

Souvent mal organisées et en l'absence de mesures de sécurité élémentaires, les cérémonies religieuses sont régulièrement le théâtre d'accidents mortels en Inde.

En 2016, au moins 112 personnes avaient été tuées par l'explosion d'un feu d'artifice, interdit par les autorités, devant un temple hindou du même Etat du Kerala, où des milliers de fidèles étaient réunis.

