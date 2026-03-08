Inondations dans le nord de l'Australie: « des crocodiles partout »

La police du Territoire du Nord, en Australie, a mis en garde dimanche contre la présence de 'crocodiles partout' à la suite d'importantes inondations, soulignant que plus d'un millier de personnes avaient été évacuées.

Des hélicoptères et des avions ont été déployés dans les communautés situées dans des zones reculées en vue de procéder à ces évacuations.'La situation ne pourrait pas être pire', a déclaré aux journalistes le commandant de police Shaun Gill.

Il a indiqué qu''au moins' 90 foyers étaient privés d'électricité et a mis en garde les habitants contre la prolifération de crocodiles. 'Il y a des crocodiles absolument partout. Ne vous baignez pas, s'il vous plaît. Le message est très clair', a-t-il affirmé.

Une de ses pires inondations depuis 1998

Le Territoire du Nord a subi de fortes pluies pendant le week-end, la ville de Katherine connaissant ses pires inondations depuis 1998. La police a évacué plus d'un millier de personnes à travers le territoire samedi, déployant des hélicoptères et des avions dans les communautés situées dans des zones reculées.

Plusieurs écoles resteront fermées lundi en raison des inondations, a annoncé la ministre en chef du Territoire du Nord, Lia Finocchiaro.

Le vaste Territoire du Nord australien est l'une des régions les moins peuplées du pays et est fréquemment touché par des conditions météorologiques extrêmes.

Les chercheurs ont averti à plusieurs reprises que le changement climatique amplifie le risque de catastrophes naturelles telles que les feux de brousse, les inondations et les cyclones.

/ATS