Inondations en Indonésie: 50 morts et 27 disparus

Les inondations et coulées de lave froide provenant d'un volcan sur l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'Indonésie, ont fait 50 morts et 27 disparus, selon un nouveau bilan officiel publié mardi. La catastrophe survenue samedi a également fait 37 blessés.

Elle a entraîné l'évacuation de 3396 personnes, a rapporté dans un communiqué le porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

Des pluies diluviennes se sont abattues pendant plusieurs heures samedi soir sur les districts d'Agam et Tanah Datar, dans l'ouest de l'île de Sumatra, provoquant crues subites et coulées de lave froide provenant du mont Marapi, le volcan le plus actif de l'île.

Selon le chef de la BNPB, le bilan pourrait encore s'alourdir. Il a demandé que des équipements lourds soient déployés pour contribuer aux efforts de recherche.

Saison des pluies

L'acheminement de l'aide se fait par voie aérienne et terrestre en utilisant des ponts d'urgence après que les inondations et les coulées de lave froide ont coupé l'accès à certaines routes, a-t-il ajouté.

L'Indonésie est sujette aux glissements de terrain et aux inondations pendant la saison des pluies.

En 2022, environ 24'000 personnes ont été évacuées et deux enfants ont été tués dans des inondations sur l'île de Sumatra. Les défenseurs de l'environnement ont affirmé que la déforestation causée par l'exploitation forestière avait aggravé la catastrophe.

/ATS