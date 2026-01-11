Iran: l'armée américaine étudie des options très fortes, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que l'armée américaine étudiait des ...
Iran: l'armée américaine étudie des options très fortes, dit Trump

Iran: l'armée américaine étudie des options très fortes, dit Trump

Photo: KEYSTONE/AP

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que l'armée américaine étudiait des 'options très fortes' concernant l'Iran. Les craintes d'une répression meurtrière du mouvement de contestation dans le pays se renforcent.

L'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, a déclaré dimanche avoir confirmé la mort d'au moins 192 manifestants en Iran, mais averti que le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus élevé.

'Nous examinons la question très sérieusement. L'armée examine la question et nous étudions des options très fortes. Nous allons prendre une décision', a dit le président américain aux journalistes à bord de son avion Air Force One.

/ATS
 

Actualités suivantes

Feux en Patagonie argentine: plus de 15'000 hectares ravagés

Feux en Patagonie argentine: plus de 15'000 hectares ravagés

Monde    Actualisé le 11.01.2026 - 20:12

Un mort dans les feux de brousse du sud-est de l'Australie

Un mort dans les feux de brousse du sud-est de l'Australie

Monde    Actualisé le 11.01.2026 - 09:47

Femme abattue par l'ICE: week-end de protestations aux Etats-Unis

Femme abattue par l'ICE: week-end de protestations aux Etats-Unis

Monde    Actualisé le 11.01.2026 - 00:51

« Nous allons bien », dit le président vénézuélien Maduro en prison

« Nous allons bien », dit le président vénézuélien Maduro en prison

Monde    Actualisé le 11.01.2026 - 11:19

Articles les plus lus