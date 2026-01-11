Iran: l'armée américaine étudie des options très fortes, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que l'armée américaine étudiait des 'options très fortes' concernant l'Iran. Les craintes d'une répression meurtrière du mouvement de contestation dans le pays se renforcent.

L'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, a déclaré dimanche avoir confirmé la mort d'au moins 192 manifestants en Iran, mais averti que le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus élevé.

'Nous examinons la question très sérieusement. L'armée examine la question et nous étudions des options très fortes. Nous allons prendre une décision', a dit le président américain aux journalistes à bord de son avion Air Force One.

