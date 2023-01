Iranien soupçonné de préparer un attentat arrêté en Allemagne

Un Iranien de 32 ans, soupçonné de préparer un attentat 'islamiste' à l'aide de cyanure et de ricine, a été interpellé dans l'ouest de l'Allemagne, a annoncé dimanche la police. Son logement à Castrop-Rauxel a été perquisitionné.

L'Iranien est 'suspecté d'avoir préparé un acte de violence grave menaçant la sûreté de l'État en se procurant du cyanure et de la ricine en vue de commettre un attentat à caractère islamiste', ont précisé le parquet général et de la police de Münster. Un second individu a également été interpellé et placé en garde à vue.

Le principal suspect devrait être présenté dans les prochains jours à un juge d'instruction en vue de son éventuel placement en détention provisoire, ajoute le parquet.

Selon le quotidien Bild, les autorités allemandes auraient été averties il y a plusieurs jours par un service étranger de renseignements de la menace d'une attaque à la 'bombe chimique'.

L'Allemagne a été visée ces dernières années par plusieurs attaques islamistes, dont un attentat au camion-bélier sur un marché de Noël en décembre 2016, qui avait fait 13 morts.

/ATS