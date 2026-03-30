Israël a rempli plus 50% de ses objectifs en Iran, dit Netanyahou

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a estimé lundi avoir atteint plus de la moitié de ses objectifs de guerre contre l'Iran, au cours d'un entretien accordé à la chaîne télévisée Newsmax. Il n'a toutefois pas annoncé un calendrier plus précis.

'La moitié du chemin est clairement dépassée. Mais je ne veux pas fixer de calendrier', a répondu le dirigeant politique, au 31e jour de la guerre contre l'Iran.

Il a estimé que le pouvoir iranien finirait par 's'effondrer de l'intérieur', même s'il a répété que ce n'était pas l'objectif de la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis.

'Mais pour l'instant, à ce moment même, ce que nous faisons c'est simplement altérer leur capacité militaire, leur capacité balistique, leur capacité nucléaire et aussi les affaiblir de l'intérieur', a-t-il ajouté à la chaîne de télévision conservatrice américaine.

/ATS