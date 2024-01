Israël accusé de « génocide » à Gaza: début de l'audience à la CIJ

La Cour internationale de justice a appelé vendredi Israël à faire 'tout son possible' pour empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza. Mais elle n'a pas ordonné la fin des opérations dans l'enclave, où plus de 26'000 personnes ont été tuées.

Israël doit tout faire pour 'empêcher la commission de tous actes entrant dans le champ d'application' de la Convention sur le génocide, a déclaré la Cour internationale de justice (CIJ), qui siège à La Haye. Ce pays doit aussi 'prévenir et punir' toute incitation possible au 'génocide'.

La plus haute juridiction de l'ONU a également ordonné à Tel Aviv de 'tout faire pour éviter les morts et les blessés' sur la bande de Gaza et d'autoriser l'accès humanitaire pour la population palestinienne. Elle a par ailleurs demandé au mouvement islamiste palestinien Hamas de libérer 'immédiatement' les otages israéliens retenus depuis le 7 octobre.

/ATS