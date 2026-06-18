Israël annonce couper les contacts avec Kaja Kallas

Le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu'il coupait tous les contacts ...
Israël annonce couper les contacts avec Kaja Kallas

Israël annonce couper les contacts avec Kaja Kallas

Photo: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS

Le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu'il coupait tous les contacts avec la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, lui reprochant d'avoir comparé son pays à l'ancien régime raciste sud-africain.

'Récemment, il a été rapporté que lors de sa visite au Mexique, elle avait comparé Israël au régime d'apartheid qui existait en Afrique du Sud', a écrit Gideon Saar sur son compte X.

'En conséquence, en tant que ministre des Affaires étrangères de l'Etat d'Israël, je n'ai pas d'autre choix que de couper tous les contacts avec Mme Kallas tant qu'elle ne se sera pas rétractée', a-t-il ajouté.

/ATS
 

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