Israël dit lancer des frappes « de grande envergure » sur Téhéran

Israël a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi avoir lancé des frappes 'de grande ampleur' sur Téhéran. La télévision d'Etat iranienne a fait état d'une explosion dans la partie ouest de la ville.

L'armée israélienne vise des cibles gouvernementales dans la capitale iranienne, indique un communiqué. Cette annonce est intervenue peu après que l'armée a dit avoir détecté une nouvelle salve de tirs de missiles iraniens en direction d'Israël.

Une série d'explosions a été entendue à Tel-Aviv après ces tirs iraniens, provenant apparemment de l'interception des missiles par les défenses israéliennes. Les services d'urgence israéliens, le Magen David Adom, ont déclaré n'avoir aucune information faisant état de victimes.

L'armée a ensuite publié un communiqué indiquant que les habitants étaient libres de quitter leurs abris 'dans toutes les régions du pays'.

