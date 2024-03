Israël doit laisser entrer l'aide à Gaza, ordonne la CIJ

La Cour internationale de justice a ordonné jeudi à Israël d'assurer 'une aide humanitaire de toute urgence' à Gaza. La plus haute juridiction de l'ONU a aussi affirmé que 'la famine s'installe' dans le territoire palestinien.

'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide', 'veiller sans délai' à ce que soit assurée 'sans restriction et à grande échelle, la fourniture par toutes les parties intéressées des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence' à Gaza, a déclaré la CIJ basée à La Haye.

/ATS