Israël rouvre le point de passage de Kerem Shalom pour l'aide

L'armée israélienne a annoncé mercredi la réouverture du point de passage de Kerem Shalom pour faire 'entrer l'aide humanitaire' dans la bande de Gaza. Elle l'avait fermé il y a quatre jours suite à des tirs de roquettes sur la zone.

'Des camions en provenance d'Egypte transportant de l'aide humanitaire, notamment de la nourriture, de l'eau, des abris, des médicaments et du matériel médical donné par la communauté internationale, arrivent déjà au point de passage', indique l'armée dans un communiqué.

Après inspection, la cargaison sera 'transférée du côté gazaoui du passage', poursuit le texte qui ajoute qu'en parallèle le point de passage d'Erez, vers le nord du territoire palestinien pilonné et assiégé par Israël, 'continue de fonctionner pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire'.

La réouverture de Kerem Shalom, vers le sud de la bande de Gaza, survient sur fond de critiques américaines et alors que des négociations indirectes en vue d'une possible trêve entre le Hamas palestinien et Israël sont en cours au Caire.

Mardi, les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont affirmé avoir à nouveau tiré des roquettes 'sur un rassemblement de troupes' israéliennes autour de Kerem Shalom. Trois jours plus tôt, des roquettes tirées par les brigades Qassam sur Kerem Shalom avaient tué quatre soldats israéliens et en avaient blessé une dizaine, conduisant Israël à fermer ce passage névralgique.

L'exécutif américain a par ailleurs jugé mardi 'inacceptable' qu'Israël ferme ce point d'entrée majeur de l'aide dans la bande de Gaza en proie à une catastrophe humanitaire, ainsi que celui de Rafah, à la frontière avec l'Egypte.

Selon l'ONU, 1,4 million de Palestiniens, habitants et déplacés, sont entassés à Rafah, à quelques kilomètres à l'ouest de Kerem Shalom, et les autorités israéliennes ont enjoint des dizaines de milliers de familles à évacuer des quartiers est de cette ville en prévision d'une possible opération terrestre.

/ATS