Japon: baisse record de la population sur cinq ans

La population du Japon a chuté de 2,5% en cinq ans, selon les données du recensement publiées vendredi. Il s'agit d'une baisse record depuis le début de cette enquête démarrée en 1920.

La population de la quatrième économie mondiale est tombée à 123 millions de personnes en 2025, selon un décompte préliminaire de ce recensement réalisé tous les cinq ans dans l'archipel. C'est plus de trois millions de personnes de moins que le précédent en 2020.

La diminution est plus de trois fois supérieure à celle enregistrée entre 2015 et 2020. Ces données 'confirment une fois de plus que le déclin démographique de notre pays s'aggrave', a déclaré devant la presse le porte-parole du gouvernement.

1,2 enfant par femme

Selon la Banque mondiale, le Japon possède la population la plus âgée au monde, après Monaco. Et en 2023, son taux de natalité s'était établi à 1,2, bien en deçà des 2,1 enfants nécessaires pour maintenir le niveau de la population.

Des données officielles publiées plus tôt cette année ont montré que le nombre de naissances au Japon a diminué pour la dixième année consécutive en 2025, avec un total de 705'809 nouveau-nés.

Si l'immigration est souvent évoquée comme une solution à la contraction démographique, la première ministre conservatrice Sanae Takaichi prône des mesures plus strictes à l'encontre de l'afflux d'étrangers.

Ces dernières années, les dirigeants nippons ont tenté, avec un succès limité, d'encourager le mariage et la natalité en augmentant les allocations liées à l'éducation des enfants et en subventionnant les congés parentaux et en lançant même des applications de rencontres.

/ATS