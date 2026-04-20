Japon: séisme de magnitude 7,4 dans le nord, alerte au tsunami

Un violent séisme de magnitude 7,4 a frappé le nord du Japon lundi, a indiqué l'Agence météorologique ...
Japon: séisme de magnitude 7,4 dans le nord, alerte au tsunami

Japon: séisme de magnitude 7,4 dans le nord, alerte au tsunami

Photo: Alerte Info

Un violent séisme de magnitude 7,4 a frappé le nord du Japon lundi, a indiqué l'Agence météorologique japonaise (JMA). Elle a émis dans la foulée une alerte au tsunami prévoyant des vagues pouvant atteindre trois mètres.

/ATS
 

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