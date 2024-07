Joe Biden confronté à la flambée de l'angoisse dans son propre camp

Les poids lourds et parlementaires démocrates ont commencé mardi à s'interroger publiquement sur l'état de forme de Joe Biden, tandis que la Maison Blanche tentait tant bien que mal de contenir l'incendie.

'J'ai espoir qu'il prendra la décision difficile et douloureuse de se retirer. Je l'appelle respectueusement à le faire', a écrit le Texan Lloyd Doggett en milieu de journée. Ce parlementaire démocrate est le premier à demander publiquement que le président jette l'éponge.

'Je pense qu'il est légitime de se demander s'il s'agit d'un simple épisode ou d'un état' durable, a lancé pour sa part la très influente Nancy Pelosi, ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, sur la chaîne préférée de Joe Biden, MSNBC.

Elle fait évidemment référence au calamiteux débat de jeudi dernier, lors duquel le démocrate de 81 ans a perdu pied face à son rival républicain Donald Trump.

'Rebondir'

Joe Biden 'sait comment rebondir', a défendu sa porte-parole Karine Jean-Pierre, tout en écartant la possibilité que le dirigeant démocrate, jugé apte à gouverner par son médecin en février, passe un test cognitif.

Le président américain, incapable lors du débat de s'exprimer avec fluidité et vivacité sans prompteur, accordera vendredi un entretien à ABC News, diffusé dans sa totalité dimanche.

La Maison Blanche promet aussi une conférence de presse en solo la semaine prochaine lors du sommet de l'Otan à Washington, et des conversations avec des responsables démocrates de haut rang, gouverneurs et parlementaires.

Karine Jean-Pierre a répété que Joe Biden avait eu une 'mauvaise soirée' jeudi soir, et répété qu'il souffrait d'un 'rhume', tout en assurant qu'elle n'avait pas elle-même été témoin des passages à vide semblables du président.

Nombre de démocrates n'y croient plus.

'Horrible'

'Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes sur le fait que ce n'était pas seulement une nuit horrible', a déclaré mardi l'élu à la Chambre des représentants Mike Quigley, un démocrate de l'Illinois.

Selon un sondage publié mardi par CNN, 75% des électeurs interrogés jugent que le parti aurait de meilleures chances en novembre avec un autre candidat que Joe Biden.

Donald Trump est crédité de 49% des intentions de vote au niveau national, contre 43% à son rival, un écart inchangé par rapport au dernier sondage de ce type, mené en avril.

La vice-présidente Kamala Harris, sans l'emporter, serait mieux placée, à 45% contre 47% pour l'ancien président républicain de 78 ans.

Le New York Times rapporte mardi que des proches du président ont noté des absences 'plus fréquentes' et 'plus prononcées' ces derniers mois, alternant avec des moments de parfaite lucidité, par exemple face à des crises internationales.

Les questions sur l'acuité mentale du président le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis, qui a indéniablement perdu en aisance orale et physique, sont 'légitimes', a insisté Karine Jean-Pierre mardi, à défaut d'y répondre frontalement.

La porte-parole a assuré que l'exécutif américain ne cachait 'absolument pas' d'informations sur la forme du président.

Hôtel

Le changement de ton est net, de la part d'une Maison Blanche qui jusqu'ici avait tendance à balayer, en cachant à peine son agacement, les interrogations sur l'âge du président.

Cela fait plusieurs mois que le président américain, qui a chuté en public à quelques reprises, n'emprunte plus la grande passerelle de son avion, préférant un escalier plus court et plus stable.

Depuis quelques semaines, il s'entoure aussi de conseillers pour aller de la Maison Blanche à son hélicoptère posé sur la pelouse, ce qui évite de longs plans des caméras sur sa démarche très raide.

Le président américain n'a pas donné de longue conférence de presse depuis janvier 2022 et a réduit le nombre d'échanges impromptus avec les journalistes.

Lorsque Joe Biden s'est rendu récemment en France, à l'occasion des commémorations du Débarquement allié de 1944, il est allé directement de l'aéroport à son hôtel, où il est resté enfermé toute une journée, sans aucune apparition publique.

/ATS