L'Assemblée nationale abroge à l'unanimité le « Code noir »

L'Assemblée nationale française a approuvé jeudi à l'unanimité l'abrogation du 'Code noir' ...
L'Assemblée nationale abroge à l'unanimité le « Code noir »

L'Assemblée nationale abroge à l'unanimité le

Photo: KEYSTONE/EPA FILE/IAN LANGSDON

L'Assemblée nationale française a approuvé jeudi à l'unanimité l'abrogation du 'Code noir' et l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises. Ils n'avaient jamais formellement été abrogés après 1848.

Après le vote, ému aux larmes et enlacé par des collègues ultramarins dans l'hémicycle, le député centriste Max Mathiasin (Guadeloupe, Antilles françaises), qui a porté la proposition de loi, a salué 'un pas supplémentaire, un hommage aux hommes et aux femmes, aux enfants mis en esclavage'.

Ce texte avait reçu la semaine dernière le soutien d'Emmanuel Macron, le président estimant que le maintien dans le droit de ces textes, quand bien même sans effets juridiques, constitue 'une trahison de ce qu'est la République'.

/ATS
 

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