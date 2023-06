L'Assemblée nationale rejette une motion de censure

La motion de censure déposée par l'alliance de gauche Nupes contre le gouvernement après sa réforme des retraites, a été rejetée par l'Assemblée lundi, en ne recueillant que 239 voix sur les 289 nécessaires.

Il s'agissait de la 17e motion de censure déposée à l'Assemblée depuis l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon. En l'absence du soutien des LR, elle a cependant réuni nettement moins de voix que la précédente motion, qui a failli, à neuf voix près, renverser le gouvernement en mars.

'Nous avançons avec transparence, cohérence' et 'tous les chantiers' annoncés il y a un an ont été 'ouverts', a souligné la première ministre avant le vote. De même, 'toutes les initiatives, que j'ai présentées il y a deux mois pour accélérer et offrir des progrès tangibles aux Français, sont lancées'.

Elisabeth Borne n'a cependant pas démenti dimanche qu'il puisse y avoir un changement d'équipe gouvernementale. 'Ces questions s'évoquent avec le président de la République', a-t-elle dit.

Un cadre du parti présidentiel Renaissance évoquait lundi la possibilité d'un remaniement dans les quinze jours, alimentant la machine à rumeurs. 'Ca en prend le chemin', a-t-il dit à l'AFP. Soit avant la date butoir du 14 juillet posée à Elisabeth Borne par Emmanuel Macron pour dérouler une feuille de route destinée à relancer l'action de l'exécutif.

/ATS