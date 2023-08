L'ELN accusée d'avoir projeté l'assassinat du procureur général

Le parquet colombien a dénoncé mardi un projet présumé de l'Armée de libération nationale (ELN) pour assassiner le procureur général Francisco Barbosa. La guérilla a rejeté ses accusations mercredi.

'Les nouvelles que le procureur Barbosa a diffusées sont fausses. Il tente ainsi de saboter le processus de dialogue qui a lieu entre le gouvernement et l'ELN', a réagi la délégation des négociateurs de cette guérilla sur le réseau social X (ex-Twitter).

Le parquet général a affirmé mardi dans un communiqué détenir des informations sur l'entraînement de guérilleros au Venezuela dans le but d'assassiner le procureur. L'ELN a repris le texte du communiqué et y a inscrit par-dessus le mot 'faux' en lettres rouges et en majuscules.

Selon le parquet général, l'alerte a été donnée à des moments différents par les services de renseignement de l'armée et deux de ses branches spécialisées dans les organisations criminelles. L'attaque présumée aurait été planifiée à partir du Venezuela.

/ATS