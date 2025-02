L'Europe doit se réveiller dit le secrétaire du Conseil de l'Europe

La situation internationale actuelle est un appel au réveil pour l'Europe, prévient le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset. Il dit tout mettre en oeuvre pour que la Russie réponde de son agression contre l'Ukraine.

'Nous travaillons de toutes les manières possibles. Nous sommes actifs avec la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi avec un registre des dommages', déclare M. Berset dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag. Cette base de données recense les crimes et les pertes subis par des personnes ou des institutions en Ukraine depuis le début de l'invasion russe, explique l'ancien conseiller fédéral socialiste.

C'est la base d'un mécanisme de compensation pour les paiements de réparation ultérieurs, ajoute-t-il, soulignant que plus de 13'000 cas y ont déjà été enregistrés.

Prise de décision compliquée

M. Berset balaie les critiques à l'encontre de l'Europe. 'Nous sommes plus forts qu'on ne le dit. Mais ce qui est effectivement une difficulté et en même temps une force de l'Europe, c'est que notre continent est extrêmement diversifié, politiquement, culturellement et économiquement'. Cela rend la prise de décision compliquée et longue, relève-t-il.

Fondé en 1949, le Conseil de l'Europe compte 46 Etats membres, dont la Suisse. C'est en son sein que sont adoptés des accords internationaux contraignants comme la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme fait partie du Conseil de l'Europe.

La Russie a été exclue du Conseil de l'Europe le 16 mars 2022, à la suite du lancement de sa guerre en Ukraine le 24 février.

