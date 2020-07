L'Inde fait face à une recrudescence de la pandémie

L'inquiétude commence à poindre chez des élus américains face à la flambée des cas de coronavirus, minimisée par le président Donald Trump. La recrudescence de la pandémie touche aussi notamment le Mexique, l'Inde et l'Iran.

Les Etats-Unis, qui enregistrent depuis plus d'une semaine des nombres d'infections record, célébraient ce week-end sa fête nationale, réputée pour ses réunions familiales, barbecues, et feux d'artifice, en dépit de la pandémie.

Tentant de maîtriser la propagation du virus que les autorités admettent ne pas contrôler totalement, certains Etats ont interrompu leur déconfinement, voir sont revenus en arrière. Ce week-end, les plages de Los Angeles étaient de nouveau fermées et Miami sous couvre-feu. En cause, un déconfinement jugé prématuré, notamment dans le Sud et l'Ouest du pays. Le nombre de patients admis en réanimation dans l'Etat du Sud-Ouest atteignait des niveaux jamais atteints depuis le début de la crise ce week-end, avec près de 90% de lits occupés.

Discours 'dangereux'

Cette hausse spectaculaire est régulièrement minimisée par Donald Trump, qui a ainsi assuré samedi que les Etats-Unis étaient 'sur le point' de sortir de la crise sanitaire. Ne cachant pas son exaspération, le maire démocrate de la ville texane d'Austin a qualifié le ton du président de 'dangereux' pour les habitants de sa ville, dont les services de réanimation risquent d'être débordés 'd'ici dix jours'.

En Inde aussi, la situation est préoccupante: le ministère de la Santé a fait état dimanche de près de 25'000 nouveaux cas et 613 morts dues au coronavirus en 24 heures, soit la plus forte hausse quotidienne depuis le début de la pandémie fin janvier dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants.

Taj Mahal

A la suite de cette hausse record, le bilan de l'Inde s'élève à plus de 673'000 cas de coronavirus et au moins 19'268 décès. Le gouvernement craint qu'un demi-million supplémentaire de personnes ne soient contaminées d'ici la fin du mois de juillet.

Dans ce contexte, les autorités de la ville d'Agra (nord) ont annoncé que le Taj Mahal resterait fermé aux visiteurs, alors que le gouvernement national avait donné son feu vert à la réouverture lundi du palais, fermé depuis la mi-mars.

En Angleterre, la réouverture des pubs a entraîné des débordements dans la nuit de samedi à dimanche, faisant craindre dans ce pays un retour de la pandémie. Dimanche matin cependant, de nombreuses photos de Britanniques alcoolisés et peu soucieux des consignes sanitaires ont inondé réseaux sociaux et journaux.

Comme les pubs, les hôtels, salons de coiffure, cinémas et musées avaient rouvert samedi en Angleterre, alors que les autres provinces britanniques ont adopté leur propre calendrier de déconfinement, plus prudent.

Galice et Catalogne

L'Europe continentale, en plein déconfinement, s'inquiète elle aussi de résurgences de l'épidémie, qui ont déjà conduit les autorités de plusieurs pays à décider de nouvelles restrictions locales. Après une région de 200'000 habitants samedi en Catalogne, 70'000 personnes ont été soumises dimanche à des mesures d'isolement en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, deux semaines après la levée du sévère confinement imposé à ce pays. Les habitants de 14 localités ne pourront pas sortir de la zone ni se réunir à plus de 10 personnes.

La Grèce a annoncé dimanche qu'elle fermait ses frontières à tous les ressortissants de Serbie jusqu'au 15 juillet à cause d'une flambée de contaminations dans ce pays.

Aux Amériques, le Mexique est devenu samedi le 5e pays le plus endeuillé, avec 30'366 décès. A Mexico, la réouverture des centres commerciaux, prévue lundi, a été repoussée à mercredi. En Iran, les autorités ont annoncé dimanche 163 décès, portant à 11'571 morts le bilan de la pandémie dans ce pays le plus durement touché au Proche et au Moyen-Orient.

Le Maroc, qui a annoncé dimanche 698 nouveaux cas de contamination, son bilan quotidien le plus élevé depuis début mars, a placé en quarantaine la ville de Safi (sud) où un nouveau foyer épidémiologique est apparu dans une usine.

La pandémie a fait au moins 531'789 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP dimanche.

/ATS