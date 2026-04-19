L'Iran ne compte pas participer à de nouveaux pourparlers

L'Iran ne compte pas pour l'heure participer à de nouveaux pourparlers avec les Etats-Unis ...
L'Iran ne compte pas participer à de nouveaux pourparlers

L'Iran ne compte pas participer à de nouveaux pourparlers

Photo: KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

L'Iran ne compte pas pour l'heure participer à de nouveaux pourparlers avec les Etats-Unis, a rapporté dimanche la télévision d'Etat. Washington avait de son côté annoncé dans la journée renvoyer une équipe de négociateurs au Pakistan.

Le vice-président américain JD Vance, qui avait déjà mené la délégation à Islamabad le 11 avril pour des discussions en vue d'obtenir une fin durable de la guerre au Moyen-orient, doit arriver sur place lundi soir, selon le président Donald Trump.

A trois jours de l'expiration du cessez-le-feu, la télévision d'Etat iranienne (Irib) a indiqué qu'il n'y avait 'actuellement pas de plans de participer à la prochaine session de discussions Iran-Etats-Unis', citant des sources iraniennes.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bulgarie: victoire de l'ex-président Radev et conservateurs battus

Bulgarie: victoire de l'ex-président Radev et conservateurs battus

Monde    Actualisé le 19.04.2026 - 19:20

Présidentielle: les adhérents LR choisissent à 73,8% Retailleau

Présidentielle: les adhérents LR choisissent à 73,8% Retailleau

Monde    Actualisé le 19.04.2026 - 19:11

Blue Origin lance sa fusée New Glenn avec un propulseur réutilisé

Blue Origin lance sa fusée New Glenn avec un propulseur réutilisé

Monde    Actualisé le 19.04.2026 - 14:55

Trump annonce l'envoi lundi d'une délégation au Pakistan

Trump annonce l'envoi lundi d'une délégation au Pakistan

Monde    Actualisé le 19.04.2026 - 15:13

Articles les plus lus

L'auteur présumé d'une fusillade à Kiev abattu: 5 morts

L'auteur présumé d'une fusillade à Kiev abattu: 5 morts

Monde    Actualisé le 18.04.2026 - 21:11

Blue Origin lance sa fusée New Glenn avec un propulseur réutilisé

Blue Origin lance sa fusée New Glenn avec un propulseur réutilisé

Monde    Actualisé le 19.04.2026 - 14:55

Trump annonce l'envoi lundi d'une délégation au Pakistan

Trump annonce l'envoi lundi d'une délégation au Pakistan

Monde    Actualisé le 19.04.2026 - 15:13

Présidentielle: les adhérents LR choisissent à 73,8% Retailleau

Présidentielle: les adhérents LR choisissent à 73,8% Retailleau

Monde    Actualisé le 19.04.2026 - 19:11