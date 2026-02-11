L'OMS estime « non éthique » une étude financée par Washington

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus ...
Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus s'en prend à une étude controversée sur l'hépatite B financée par les Etats-Unis. Celle-ci 'n'est pas éthique', a-t-il affirmé mercredi à la presse à Genève.

Washington a injecté 1,6 million de dollars en Guinée-Bissau pour évaluer les effets des vaccins contre l'hépatite B sur les enfants. Le secrétaire à la santé Robert Kennedy Jr avait recommandé de ne pas immuniser les jeunes, faisant un lien avec les cas d'autisme.

L'OMS a toujours affirmé qu'aucune étude ne prouvait une corrélation entre les deux. Désormais, elle monte au créneau sur cette initiative dans un pays très exposé à cette pathologie.

Le ministère de la santé de Guinée-Bissau avait annoncé suspendre l'étude, mais des incertitudes subsistent sur l'application de cette décision. Une responsable de l'OMS a affirmé que l'organisation dialoguait avec les autorités locales.

M. Tedros redoute que l'étude 'n'expose les enfants à des menaces importantes d'infections', 'y compris des proportions significatives de décès'. Selon lui, la remise en cause de l'accès d'un vaccin 'efficace' depuis des décennies 'n'est pas éthique'. 'Mais le pays peut décider de continuer', admet-il.

/ATS
 

