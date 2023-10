L'OMS recommande un second vaccin contre la malaria

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande un second vaccin pour les enfants contre la malaria. Celui-ci devrait être utilisé par les Etats au milieu de 2024, a affirmé lundi à Genève le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus.

'C'est un outil supplémentaire crucial pour protéger plus rapidement les enfants', a-t-il ajouté à la presse. Le vaccin R21 réduit de 75% la menace de malaria un an après l'administration de trois doses. Un an après la troisième, une quatrième dose doit maintenir la protection.

Le prix sera similaire au premier vaccin contre la malaria, qui doit lui être acheminé dans une dizaine de pays africains en début d'année prochaine. 'Des dizaines de milliers d'enfants devraient pouvoir être sauvés chaque année', a dit de son côté la présidente du Groupe d'experts de l'OMS sur l'immunisation (SAGE), Hanna Nohynek.

Près de 250 millions de cas de malaria et près de 620'000 décès sont encore observés chaque année. Ils affectent surtout les enfants africains, selon l'OMS.

/ATS