L'ONU adopte une résolution « historique » pour la justice climatique

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi par consensus et sous les applaudissements une résolution 'historique' demandant l'avis de la Cour internationale de Justice sur les 'obligations' des Etats en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

'Ensemble, vous écrivez l'Histoire', a lancé le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres à la tribune, estimant que même non contraignant, le futur avis de l'organe judiciaire de l'ONU pourrait aider les dirigeants de la planète à 'prendre les mesures climatiques plus courageuses et plus fortes dont le monde a si désespérément besoin'.

/ATS