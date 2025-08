L'ONU convaincue d'un possible accord sur le plastique à Genève

L'ONU est convaincue qu'un accord international pour limiter la pollution plastique pourra être atteint d'ici 10 jours à Genève au terme de nouvelles négociations. 'Le moment est venu', a affirmé lundi la directrice exécutive d'ONU Environnement, Inger Andersen.

'C'est un traité que le monde veut et dont il a franchement besoin', a affirmé la Danoise à la veille de la reprise de négociations cruciales, pour la première fois à Genève. Après plus de trois ans de discussions, un arrangement est à portée de main, même s'il y a 'clairement des divergences', a-t-elle affirmé devant différents acteurs associés au dispositif auquel participeront dès mardi plus de 170 Etats.

'Nous sommes venus à Genève avec la conviction que quelque chose peut arriver, que nous pouvons avoir un accord', a encore dit la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Elle reste en faveur d'un traité qui porte sur 'tout le cycle' du plastique, de la production à la gestion des déchets, et qui permette une fabrication comme une consommation durables.

Mais il faudra convaincre les quelques pays pétroliers qui ont bloqué le processus il y a moins d'un an en Corée du Sud. Depuis cette réunion, les autres Etats, dont la Suisse, ont fait des concessions, renonçant à imposer une limite chiffrée de la production pour tenter d'arracher un consensus autour d'un objectif de la stabiliser.

Le président des négociations, l'ambassadeur équatorien Luis Vayas Valdivieso, tout comme la secrétaire exécutive Jyoti Mathur-Filipp, ont demandé à la société civile de peser sur les Etats. 'C'est une possibilité historique' d'améliorer la situation des futures générations, a dit le premier.

Rösti vers la fin des pourparlers

'C'est un moment historique', a estimé de son côté le chef négociateur suisse, le chef des affaires internationales de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) Felix Wertli. Il a appelé à un 'engagement', une 'collaboration' et une 'efficacité'.

Le plastique 'affecte toutes nos sociétés et nous tous', a ajouté l'ambassadeur suisse. 'Nous avons la science, nous avons le bon moment et nous avons la plateforme ici à Genève', a-t-il aussi insisté, même si beaucoup de travail reste à faire.

La directrice de l'OFEV Katrin Schneeberger sera présente mardi pour l'ouverture des négociations. M. Wertli pilotera ensuite la délégation suisse jusqu'à l'arrivée du conseiller fédéral Albert Rösti les 13 et 14 août, aux côtés d'environ 70 autres ministres.

En près de 25 ans, la consommation de plastique a plus que doublé et s'établissait en 2024 à 500 millions de tonnes, dont près de 400 millions ont terminé en déchets. Si la situation n'est pas stabilisée, elle dépassera 1,2 milliard de tonnes en 2060. Et les déchets atteindront plus d'un 1 milliard de tonnes.

/ATS