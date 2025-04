L'ONU demande aux militaires une vraie pause en Birmanie

L'ONU demande une véritable pause dans les affrontements dans les territoires affectés par le séisme en Birmanie. Plus de 60 attaques ont été identifiées par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme depuis ce désastre, a affirmé vendredi l'un de ses responsables.

Il faut 'se concentrer sur l'assistance à ceux qui ont subi le séisme', insiste le Haut commissaire Volker Türk. Et demander un accès sans entrave aux organisations humanitaires.

Les militaires ont frappé plusieurs territoires. Seize attaques ont même été relayées depuis l'annonce d'un cessez-le-feu temporaire mercredi, ajoute un responsable du Haut-Commissariat depuis la région. Et au moins une dizaine de personnes ont été tuées depuis une semaine dans ces attaques, mais le chiffre est probablement plus important.

Selon l'agence onusienne, les limites imposées depuis plusieurs années par la junte rendent l'accès humanitaire difficile dans la région de l'épicentre Sagaing ou dans l'Etat de Shan, a dit à la presse à Genève une porte-parole. Et le régime a poursuivi sa conscription forcée d'hommes qui pourraient aider aux efforts humanitaires.

Le Haut commissaire dénonce un manque d'eau potable, de nourriture et de médicaments. Il cible aussi les coupures d'Internet décidées par le régime. La situation de milliers de détenus politiques est inconnue après le séisme. 'Ils devraient être libérés immédiatement', a dit l'Autrichien.

Appel du CICR

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a lui accès aux détenus. 'On est en discussion avec les autorités pour évaluer les besoins' de ces personnes et notamment en lien avec les dommages aux six principales prisons les régions affectées, a affirmé un responsable depuis la région.

Le CICR demande également une extension du cessez-le-feu provisoire. Celui-ci doit d'abord 'être honoré', insiste son responsable dans la région. Plus d'une centaine de centres de santé ont été endommagés par le séisme, selon l'organisation.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit avoir augmenté son dispositif. Elle a désormais acheminé une centaine de tonnes d'assistance dans le pays.

/ATS