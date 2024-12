L'ONU demande d'éviter les représailles et revanches en Syrie

Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk demande que les responsabilités pour des violations en Syrie soient établies. Lundi à Genève, il a appelé à éviter toute 'représaille' ou 'revanche'.

Pour les Syriens, 'tant de choses restent incertaines', a dit l'Autrichien à la presse. 'Il est impératif que toutes les preuves soient conservées méticuleusement pour l'avenir', a-t-il insisté, après des décennies de dictature et une guerre qui a duré 13 ans.

La question de l'appareil de sécurité sera très importante, de même que celle de la recherche des personnes portées disparues, selon le Haut commissaire. Il veut que les droits humains soient au centre d'un dialogue national.

Alors que les hostilités se poursuivent dans le nord-est du pays, il appelle les parties au conflit à honorer le droit international humanitaire (DIH) et les droits humains. 'Toutes les mesures doivent être prises pour garantir la protection des minorités et d'éviter des représailles et des actes de revanche'.

/ATS