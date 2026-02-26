L'ONU demande l'abrogation d'un récent décret des talibans

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'ONU demande l'abrogation d'un décret pris il y a un mois par les talibans. La situation dans ce pays est 'une sépulture pour les droits humains', a affirmé jeudi à Genève le haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk.

Ce décret, qui doit entrer prochainement en vigueur, augmente le nombre d'infractions passibles de la peine capitale. Il établit 'plusieurs crimes et sanctions qui violent les obligations internationales de l'Afghanistan', a estimé l'Autrichien devant le Conseil des droits de l'homme.

Selon lui, les punitions corporelles seront encore davantage facilitées. De quoi faire redouter des violences domestiques contre les femmes et les enfants.

Le décret sanctionne également toute réprobation contre les dirigeants talibans, en violation des libertés fondamentales, ajoute le haut commissaire. L'Autrichien a demandé urgemment aux autorités autoproclamées de l'abroger et de prendre des décisions conformes aux obligations internationales du pays.

Les talibans ont aussi recouru récemment à leurs lois restrictives pour imposer des contraintes supplémentaires aux hommes et aux femmes, déjà exposées à des actes qui équivalent à de la persécution, a-t-il déploré.

/ATS
 

