L'ONU dénonce à Genève une situation « intenable » en Iran

La situation actuelle en Iran 'est intenable'. Au début de la session spéciale du Conseil des droits de l'homme sur la répression dans ce pays, le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a estimé jeudi à Genève que le 'changement est inévitable' dans ce pays.

Les estimations les plus basses parlent de plus de 300 victimes en deux mois. 'C'est inacceptable', a affirmé Volker Türk pour son premier discours devant l'instance depuis son entrée en fonctions. Il appelle à mettre un terme au recours disproportionné à la force et à des réformes.

Le Conseil des droits de l'homme est réuni après une demande de l'Allemagne et l'Islande, soutenue par des dizaines d'Etats, dont la Suisse. Les 47 membres devront se prononcer dans l'après-midi sur le lancement d'une investigation internationale.

/ATS