L'ONU dénonce les dizaines d'exécutions en Iran depuis janvier

L'ONU condamne au moins 40 exécutions en Iran depuis janvier pour des raisons sécuritaires, y compris 18 manifestants. Dans la bande de Gaza, près de 1000 Palestiniens ont été tués depuis le cessez-le-feu d'octobre dernier, a-t-elle dit lundi à Genève.

'Toutes les parties doivent faire preuve d'une retenue maximale', a dit le haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk au début d'un mois de travaux du Conseil des droits de l'homme. En Iran, 'les autorités ont intensifié leur répression brutale' avec des milliers d'arrestations, selon lui.

S'il salue l'accord entre les Etats-Unis et Téhéran qui doit être signé vendredi à Genève pour mettre un terme à trois mois d'affrontements, il renvoie dos à dos ces deux pays, ainsi qu'Israël pour les frappes des derniers mois. Il a estimé 'entièrement inacceptable' le blocage d'Ormuz.

A Gaza, les autorités israéliennes poussent les Palestiniens dans 'une portion toujours plus petite du territoire'. Et 82 personnes ont été tuées par le Hamas depuis octobre, dit le haut commissaire.

/ATS