L'ONU dénonce « une violence gratuite » et de nombreux abus

L'ONU dénonce une 'violence gratuite' depuis près d'un mois au Soudan. Jeudi devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, le Haut commissaire Volker Türk a appelé les pays influents dans la région à faire pression pour une solution.

L'Autrichien s'en prend aussi bien à l'armée qu'aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), qui s'opposent depuis mi-avril. 'Les deux parties ont bafoué le droit international humanitaire (DIH)', a déploré le Haut commissaire aux droits de l'homme au début d'une session spéciale de l'instance onusienne.

Il reproche à l'armée d'avoir lancé des assauts indiscriminés, notamment des bombardements aériens, dans des territoires densément peuplés. Et les paramilitaires ont expulsé une partie de la population de Khartoum de leurs habitations pour en faire des centres opérationnels. M. Türk a aussi dit avoir reçu des accusations de violences sexuelles, exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées.

Le Haut commissaire a à nouveau condamné les pillages et les violences contre les centres de santé. Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), jusqu'à 2,5 millions de personnes pourraient faire face à une insécurité alimentaire aiguë d'ici six mois si aucune assistance n'arrive rapidement.

Alors que les discussions piétinent sur un cessez-le-feu entre les généraux Abdel Fattah al-Burhane et Mohamed Hamdane Daglo, il appelle à une trêve humanitaire pour permettre d'acheminer de la nourriture et de l'eau aux populations. Il demande à tous les Etats influents dans la région de favoriser une solution à cette crise.

Soudan pas content

M. Türk est aussi très inquiet des affrontements intercommunautaires au Darfour. Selon lui, ceux-ci ont déjà fait une centaine de victimes. 'Un énorme dommage a été fait' dans le pays. L'Autrichien redoute que ces violences n'éliminent des années d'efforts, en raison des détériorations des infrastructures.

De son côté, l'ambassadeur soudanais à l'ONU à Genève, qui a présenté ses condoléances aux proches des victimes, a estimé 'précipitée' cette session spéciale. L'armée n'a fait que 'son devoir', affirme-t-il.

Il a encore demandé 'davantage de temps' pour arracher un cessez-le-feu et rappelé que la situation était discutée au Conseil de sécurité, sous présidence suisse. Et que son pays sera au menu de la prochaine réunion prévue du Conseil des droits de l'homme, dans un peu plus d'un mois.

Outre le Haut commissaire, des dizaines d'experts indépendants de l'ONU, qui ne s'expriment pas au nom de l'organisation, ont alarmé sur la situation. Dans une déclaration publiée jeudi à Genève, ils se sont dits 'perturbés' par les menaces contre les défenseurs des droits humains et ont demandé des investigations rapides et indépendantes sur toutes les violations.

Discussion soutenue par la Suisse

Des dizaines de pays, dont la Suisse, ont soutenu l'organisation de cette session spéciale. Dans l'après-midi, les 47 membres du Conseil doivent se prononcer sur un projet de résolution qui demande à l'expert indépendant de l'ONU de surveiller et recueillir des preuves sur les violations des droits humains depuis le début des affrontements il y a près d'un mois.

Le texte condamne toutes les violations présumées des droits humains. Il appelle les parties à cesser ceux-ci immédiatement et à garantir un accès pour l'assistance humanitaire. Il les enjoint encore à la retenue et à ne pas perpétrer davantage d'abus.

Les violences ont fait des centaines de victimes et des milliers de blessés. Près d'un million de personnes ont fui, soit à l'intérieur du Soudan ou soit dans d'autres pays.

/ATS