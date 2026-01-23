L'UE a de « sérieux doutes » sur le « Conseil de paix » de Donald Trump

L'UE a de « sérieux doutes » sur le « Conseil de paix » de Donald Trump

Photo: KEYSTONE/AP/Markus Schreiber

L'Union européenne a de 'sérieux doutes' sur le 'Conseil de paix' lancé par le président américain Donald Trump, a indiqué tôt vendredi le président du Conseil européen António Costa. Il a pointé en particulier la compatibilité de cet organe avec l'ONU.

'Nous avons de sérieux doutes quant à un certain nombre d'éléments de la charte du Conseil de paix concernant son champ d'action, sa gouvernance et sa compatibilité avec la charte des Nations unies', a déclaré M. Costa, à l'issue d'un sommet des Vingt-Sept à Bruxelles.

Le président américain a inauguré jeudi à Davos (GR) son nouveau 'Conseil de paix', en présence d'une vingtaine de dirigeants de pays ayant rallié cette instance placée sous sa coupe.

