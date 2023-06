L'Ukraine a abattu 12 missiles russes, dont 6 Kinjal hypersoniques

L'Ukraine a affirmé vendredi avoir abattu 12 missiles russes dont six Kinjal hypersoniques lors de l'attaque ayant visé la capitale Kiev, le jour d'une visite d'une délégation de dirigeants africains.

Selon l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram, ses forces ont détruit six missiles hypersoniques Kinjal, six missiles de croisière Kalibr et deux drones de reconnaissance. Le chef de l'administration militaire de Kiev, Serguiï Popko, a dit que tous ces projectiles ont été interceptés au-dessus de la région de la capitale.

Des missiles russes ont été lancés vendredi contre Kiev et au moins une explosion y a été entendue, a indiqué le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, une attaque qui intervient le jour de la visite d'une délégation de dirigeants africains.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba a estimé que Moscou envoyait avec ces missiles le message aux médiateurs africains qu'elle ne veut pas de paix. Ces dirigeants doivent rencontre le président ukrainien vendredi et son homologue russe samedi.

'Les missiles russes sont un message à l'Afrique: la Russie veut plus de guerre, pas de paix', a-t-il écrit sur Twitter.

Un peu plus tôt, en fin de matinée à Kiev, le maire Vitali Klitschko avait fait état d'une explosion dans le quartier de Podil.

Etat d'alerte anti-aérienne

'Les missiles volent encore en visant Kiev', a-t-il ajouté, alors que la défense anti-aérienne était en action, selon les autorités.

Des journalistes de l'AFP ont entendu des déflagrations, mais il n'était pas possible de dire dans l'immédiat s'il y avait des dégâts ou des victimes.

Toute l'Ukraine était à la mi-journée en état d'alerte antiaérienne.

'Menaces d'armes balistiques sur le Centre, l'Est et l'Ouest, restez dans les abris' a indiqué sur Telegram l'armée de l'air ukrainienne.

La délégation de dirigeants africains pour une médiation en Ukraine, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, était à Kiev et dans ces environs vendredi pour une mission de médiation, avant de se rendre samedi en Russie.

La délégation était dans la matinée à Boutcha, théâtre d'un massacre de civils imputé à l'armée russe, et doit ensuite rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

/ATS