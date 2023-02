« L'Ukraine c'est l'UE, l'UE c'est l'Ukraine » (Charles Michel)

'L'Ukraine c'est l'UE, l'UE c'est l'Ukraine', a affirmé vendredi à Kiev le président du Conseil européen, Charles Michel, à l'issue d'un sommet consacré au processus d'adhésion de Kiev à l'Union européenne.

'Le futur de l'Ukraine est avec l'UE', a martelé M. Michel lors d'une conférence de presse aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

L'UE a reconnu les efforts considérables que l'Ukraine a déployés ces derniers mois en vue d'atteindre les objectifs sous-tendant son statut de candidat à l'adhésion.

L'Union européenne a dit en outre vouloir trouver une façon d'utiliser les avoirs russes gelés dans les pays occidentaux pour financer la reconstruction de l'Ukraine, une mesure réclamée par Kiev mais légalement compliquée à mettre en oeuvre.

'L'UE intensifiera (...) ses efforts en vue d'utiliser des avoirs gelés de la Russie pour soutenir la reconstruction de l'Ukraine et à des fins de réparation, conformément au droit européen et au droit international', ont indiqué le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis de son côté que son pays ne perdrait pas 'un seul jour' pour avancer vers l'adhésion à l'Union européenne, en recevant les dirigeants du bloc à Kiev.

'Notre objectif est absolument clair : entamer des négociations sur l'adhésion de l'Ukraine', a-t-il dit dans un message sur Telegram, accompagnant la vidéo de l'arrivée des responsables européens au sommet.

/ATS