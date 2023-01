Une attaque de missiles était en cours jeudi matin contre l'Ukraine, visée par 'plus de trente missiles russes', a indiqué le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne.Une explosion a retenti à Kiev , où 'plus de 15 projectiles' ont été abattus.

'Six Tu-95 ont décollé de la région (russe) de Mourmansk et lancé des missiles. Nous attendons plus de 30 missiles' au total, a indiqué Iouri Ignat alors que des médias ont déjà rapporté des explosions dans plusieurs régions et des gouverneurs ont fait état du fonctionnement de la défense antiaérienne.

'Une explosion à Kiev ! Restez dans les abris', a pour sa part déclaré sur Telegram le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko. De son côté, l'administration militaire de Kiev a fait état sur le même réseau social de 'plus de 15 missiles de croisière' russes ayant visé cette ville, tout en ajoutant que la totalité d'entre eux avaient été abattus.

/ATS