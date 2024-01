L'alunisseur d'Astrobotic survit toujours dans l'espace

Quatre jours après son décollage et malgré une fuite de carburant ayant voué la mission à l'échec, l'alunisseur d'Astrobotic continue à opérer dans l'espace. L'entreprise devait tenter le premier atterrissage d'un appareil américain sur la Lune depuis plus de 50 ans.

Mais elle a fait savoir en début de semaine que son alunisseur Peregrine ne pourrait pas se poser comme prévu sur la surface lunaire.

Malgré tout, les équipes d'Astrobotic continuent à chercher 'des solutions pour étendre sa durée de vie', a déclaré vendredi l'entreprise privée, qui l'opère désormais comme un vaisseau afin de réunir un maximum de données en vue d'une prochaine tentative.

Valve en cause

Selon la jeune société, l'anomalie rencontrée peu après le décollage lundi pourrait provenir d'une valve ayant mal fonctionné et ayant provoqué la 'rupture d'un réservoir'. Résultat: une fuite de carburant affecte depuis lors l'alunisseur.

Astrobotic n'a pas pour autant baissé les bras et ses efforts ont payé: l'engin a réussi pour le moment à rester sur sa trajectoire et à s'éloigner de plus de 350'000 kilomètres de la Terre.

Les cargaisons à bord, notamment des instruments scientifiques de la NASA, ont réussi à transmettre des données. Deux d'entre eux procèdent à des mesures des radiations en vol, a indiqué l'agence spatiale américaine.

'Envoyer un vaisseau vers la Lune n'est pas simple', a écrit sur le réseau social X (ex-Twitter) Nicky Fox, administratrice associée à la NASA en charge des missions scientifiques. 'Je salue le dur travail, la ténacité et l'engagement d'Astrobotic, au moment où ils font face aux défis de leur mission.'

La façon dont l'alunisseur terminera son aventure n'est pas claire, même si certains spéculent sur un crash possible sur la surface lunaire.

