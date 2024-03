L'année 2023 a été la plus meurtrière pour les migrants

Plus de 8500 migrants sont morts en 2023 à la recherche d'un avenir meilleur, faisant de l'année dernière la plus meurtrière jamais recensée par l'ONU. Le bilan véritable est cependant bien plus élevé faute de routes sûres et légales.

'Le nombre des morts en 2023 représente une augmentation tragique de 20% par rapport à celui de 2022, ce qui souligne le besoin urgent d'agir pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines', souligne l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), une agence de l'ONU, dans un communiqué.

Selon les chiffres de l'OIM, au moins 8565 personnes sont ainsi mortes sur les routes migratoires un peu partout dans le monde en 2023. C'est l'année la plus meurtrière depuis que l'organisation a lancé son Missing Migrants Project, une base de données publique qui recense les migrants morts et disparus créée en 2014.

L'OIM souligne que les voies migratoires sûres et légales restent trop peu nombreuses pour permettre à un plus grand nombre de personnes de changer de pays et de vie.

/ATS