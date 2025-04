L'armée israélienne a commencé une offensive au sol à Gaza-ville

Israël a annoncé vendredi matin avoir lancé une nouvelle offensive au sol à Gaza-ville, moins de 48 heures après que Benjamin Netanyahu a promis d'accentuer la pression militaire sur le Hamas jusqu'à obtenir la libération des otages encore retenus dans le territoire.

'Au cours des dernières heures, les [forces israéliennes] ont commencé à mener des activités terrestres dans la région de Choujaïya [...], afin d'étendre la zone de sécurité', indique un communiqué militaire en référence à la zone tampon que l'armée a établie à l'intérieur de la bande de Gaza, le long de la frontière avec Israël et l'Egypte.

'Dans le cadre de cette opération, les soldats ont éliminé de nombreux terroristes et démantelé des infrastructures terroristes du Hamas, notamment un centre de commandement et de contrôle', ajoute le texte sans plus de détails.

Les soldats 'autorisent l'évacuation des civils de la zone de combat par des voies organisées pour leur sécurité', assure l'arme sans autre précision.

Après deux mois de trêve, Israël a repris le 18 mars son offensive à Gaza affirmant que la pression militaire était le seul moyen de forcer le mouvement islamiste palestinien Hamas à rendre la soixantaine d'otages, morts ou vivants, qu'il détient encore.

'Nous morcelons la bande de Gaza et nous augmentons la pression pas à pas, afin qu'ils nous rendent nos otages', a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mercredi.

/ATS