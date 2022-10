L'armée israélienne arrête trois militants palestiniens

Les forces israéliennes ont annoncé mercredi avoir arrêté trois Palestiniens membres présumés du nouveau regroupement armé 'Repaire des Lions' en Cisjordanie occupée. L'opération de l'armée intervient au lendemain d'un raid musclé contre ce groupe anti-israélien.

Des milliers de Palestiniens avaient participé mardi aux funérailles de cinq Palestiniens tués le même jour dans un raid de l'armée israélienne visant le groupe Areen al-Oussoud ('Repaire des Lions'), à Naplouse, une grande ville du nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Au lendemain de ces événements en Une des médias israéliens et palestiniens, l'armée israélienne a affirmé avoir appréhendé 'trois membres importants du groupe terroriste Repaire des lions dans la ville de Naplouse'.

Parmi les combattants présumés arrêtés figure Muhammad Al-Nabulsi, 'soupçonné de posséder des armes, de fabriquer des engins explosifs', a précisé l'armée israélienne.

Mohammad Al-Nabulsi est le frère d'Ibrahim Al-Nabulsi, surnommé le 'lion de Naplouse', un combattant qui galvanisait de nombreux jeunes Palestiniens avant d'être tué par les forces de sécurité israéliennes en août et qui sert de manière posthume d'inspiration au groupe armé 'Repaire des lions'.

Hausse des violences

Ces dernières semaines, ce groupe, dont certains des membres sont affiliés à des mouvements comme le Fatah, le Hamas ou le Jihad islamique, a commencé à lancer des opérations anti-israéliennes depuis Naplouse. Il a revendiqué une attaque mortelle contre un soldat israélien il y a deux semaines en Cisjordanie.

Les violences se sont accrues ces derniers mois dans le nord de la Cisjordanie, les forces israéliennes multipliant les opérations à Naplouse et Jénine dans la foulée d'attaques anti-israéliennes meurtrières.

Ces raids, souvent émaillés de heurts avec la population palestinienne, ont fait plus d'une centaine de morts côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon l'ONU. Et depuis début octobre, 25 Palestiniens et deux soldats israéliens ont été tués, selon un bilan établi par l'AFP.

/ATS