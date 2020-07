L'armée israélienne fait état de « combats en cours dans le nord »

L'armée israélienne a indiqué lundi avoir déjoué 'une tentative d'infiltration d'une cellule terroriste'. Tsahal avait auparavant fait état de combats en cours et ordonné à la population de rester chez elle.

'A la suite d'un incident de sécurité dans le secteur du Mont Dov', 'il est demandé aux habitants de rester chez eux', avait annoncé l'armée dans un communiqué, précisant que toute activité en plein air était interdite et les routes bloquées. L'armée israélienne a indiqué plus tard avoir déjoué 'une tentative d'infiltration d'une cellule terroriste'. Elle a ajouté ne pas savoir dans quelles 'conditions physiques' les 'terroristes' étaient retournés au Liban et précisé qu'il n'y avait pas eu de blessés côté israélien.

Le Mont Dov est un versant du Mont Hermon revendiqué aussi par le Liban qui nomme le secteur 'fermes de Chebaa', mais qui selon l'ONU fait partie du Golan syrien occupé par Israël. Des correspondants de chaque côté de la frontière ont rapporté des explosions.

Tirs durant une heure

Des échanges de tirs ont eu lieu pendant environ une heure, selon un correspondant de l'AFP dans le village de Marjayoun, dans le sud du Liban.

La chaîne de télévision Al-Manar, du mouvement libanais Hezbollah qui est l'ennemi juré d'Israël, a affirmé que l'armée israélienne avait bombardé la région de Rouaissat al-Alam pendant une heure et a diffusé en direct des images de fumées s'échappant de ce secteur. Ces incidents surviennent au lendemain de la chute d'un drone israélien au Liban et après le renforcement de la présence des forces israéliennes à la frontière.

L'armée a indiqué la semaine dernière avoir 'élevé son niveau de préparation contre diverses actions ennemies potentielles'. Israël est techniquement en état de guerre avec ses voisins syrien et libanais. Le Hezbollah et l'Iran, autre bête noire d'Israël, appuient militairement le régime dans la Syrie en guerre.

