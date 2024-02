L'armée ukrainienne dit s'être retirée du village de Lastotchkyné

L'armée ukrainienne a annoncé lundi son retrait du petit village de Lastotchkyné, près de la ville d'Avdiïvka (est) tombée il y a plus d'une semaine. Les forces russes ont de leur côté revendiqué sa prise.

'Les forces armées ukrainiennes se sont retirées du village de Lastotchkyné afin d'organiser la défense', a indiqué Dmytro Lykhovy, le porte-parole du commandement opérationnel ukrainien dans cette zone, à la télévision. Le ministère russe de la Défense a lui déclaré sur Telegram avoir 'libéré' ce village, continuant sa poussée dans ce secteur, après avoir déjà pris le contrôle d'Avdiïvka mi-février.

La prise de cette ville industrielle constituait le premier vrai gain territorial majeur de l'armée russe depuis la conquête de Bakhmout en mai 2023.

Malgré les pertes humaines importantes, l'armée russe semble en confiance et a revendiqué ces dernières semaines la prise de plusieurs petits villages.

Manque d'hommes et de munitions

Face à elle, les forces ukrainiennes souffrent d'un manque de munitions et peinent à recruter. Au cours des derniers jours, les responsables ukrainiens, le président Volodymyr Zelensky en tête, ont réclamé aux alliés occidentaux de livrer davantage d'armes, et plus rapidement.

'La question de savoir si l'Ukraine perdra, si la situation sera très difficile et s'il y aura un grand nombre de victimes dépend de vous, de nos partenaires, du monde occidental', a prévenu le président ukrainien dimanche, alors que son pays vient d'entrer dans sa troisième année de guerre face à la Russie.

